Зеленский дал должность юмористу из "Лиги смеха": видео

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Гуменюка - юмориста из команды "Винницкие", которая выступала в "Лиге смеха" - председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Vежа".

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства от 20 февраля.

Василий Гуменюк родился 1989-05-18 в пгт. Ярмолинцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области, работает директором КЗ "Центр культуры и досуга", баллотировался кандидатов-мажоритарщиков от партии "Слуга народа" на последних парламентских выборах, однако так и не попал в парламент.

По информации проекта "Посіпаки", Гуменюк также баллотировался в народные депутаты еще в 2007-м году от избирательного блока КУЧМА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что народный депутат Украины от президентской фракции "Слуга народа" Сергей Сивохо анонсировал 19 февраля старт Национальной платформы примирения и единства с оккупированными территориями Донбасса.