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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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21 февраля

10:22
Гривна подскочила: обновленный курс валют от Нацбанка
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На грани выживания: названы реальные размеры пенсий в Украине
03:15
Пенсии в Украине в 2020 году: по какой формуле будут считать и когда ждать повышения

20 февраля

15:26
Одесский припортовой завод и АГТ заявили о важном достижении: цифры и инфографика
08:43
Доллар дорожает: курс валют в Украине на 20 февраля
04:15
Какие выплаты получают пенсионеры в Украине, а какие - в Европе: интересное сравнение

19 февраля

11:50
"Укргазвыдобування" может потерять миллионы из-за недобросовестного поставщика
08:59
Нацбанк обновил курс валют на 19 февраля: что происходит с долларом

18 февраля

12:52
Депутаты с экспертами обсудили создание государственной Службы доходов: детали о проекте
11:02
В Украину с важной миссией едут эксперты МВФ: появились подробности
08:23
Курс доллара "застыл": данные от Нацбанка на 18 февраля
07:40
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Зеленский дал должность юмористу из "Лиги смеха": видео

суббота, 22 февраля 2020, 09:28
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Гуменюка - юмориста из команды "Винницкие", которая выступала в "Лиге смеха" - председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Vежа".

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства от 20 февраля.

Василий Гуменюк родился 1989-05-18 в пгт. Ярмолинцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области, работает директором КЗ "Центр культуры и досуга", баллотировался кандидатов-мажоритарщиков от партии "Слуга народа" на последних парламентских выборах, однако так и не попал в парламент.

По информации проекта "Посіпаки", Гуменюк также баллотировался в народные депутаты еще в 2007-м году от избирательного блока КУЧМА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что народный депутат Украины от президентской фракции "Слуга народа" Сергей Сивохо анонсировал 19 февраля старт Национальной платформы примирения и единства с оккупированными территориями Донбасса.

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