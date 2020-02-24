На улицах мало людей, но много "копов": что сейчас происходит в Новых Санжарах, видео

В Новых Санжарах Полтавской области, где несколько дней назад проходили громкие протесты против прибытия эвакуированных из Китая украинцев, на улицах уже спокойно, но чувствуется какое-то напряжение.

Об этом сообщает "ТСН.Неделя".

На улицах мало местных жителей и все еще много полиции. Местные общаются неохотно. Но те, кто все-таки соглашаются, рассказывают не столько о страхе перед коронавирусом, сколько о тяжести от того, что их поселок опозорился и раздражение от чрезмерного количества правоохранителей и внимания к их жизни со стороны прессы.

"И мигалки, и наплыв журналистов, и на каждом шагу полицейские", - говорит местный житель.

Жители Новых Санжар рассказывали, что нападали на автобус с эвакуированными совсем не они, а чужие люди.

"Мне настолько жаль, что нас обгадили, что я не знаю. Мы такого не заслуживаем", - говорит местная жительница.

В аптеках, в первые дни, был просто невиданный спрос на защитные маски. А вот сейчас больше берут успокоительных препаратов.

"В первые дни, как только завезли эвакуированных из Китая, буквально каждый второй человек заходил за маской. Сейчас люди уже успокоились, уже не так берут. Успокоительное все брали, а так более ничего", - говорят в аптеке.

Сейчас в медцентр, где в обсервации живут эвакуированные из Китая люди, – настоящее паломничество желающих помочь. Сюда везут вещи первой необходимости, фрукты, книги - как организации, так и отдельные люди. Сладости и игрушки несут и местные. Со словами поддержки.

Относительно состояния людей, находящихся в обсервации, – все они здоровы. Правда, одной иностранке вызвали "скорую" из-за боли в животе. Ее обследовали и назначили диету.

"Ни у кого нет симптомов острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом. Температура у всех нормальная. Повышенной температуры нет", - заверил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Люди, находящиеся на карантине, говорят, довольны условиями и питанием. Мало того, попросили волонтеров, которые присылают им вкусности, передавать их лучше детям. Потому что в санатории, мол, всего вдоволь.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, как известно, находится в том же заведении, где эвакуированные. Она знает, что в Китае продлили карантин еще на две недели. Но заявила, что Украина пока будет полагаться на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения.

"Если эти решения будут пересмотрены, то есть рекомендации ВОЗ будут изменены, мы автоматически изменим наши внутренние документы и обсервация будет продолжена", - отметила Зоряна Скалецкая о времени карантина.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прибывших из Китая гражданах, мерах предосторожности и опасность для украинцев. Гарант отметил, что ни в одной стране народ не устраивал протеста против прилета граждан из китайского Уханя. Все заботились о здоровье людей и радовались, что они наконец-то дома.

Напомним, в интернете посмеялись с народного бунта в Украине - люди протестовали против прилета украинцев из китайского Уханя.