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Не была пустыней! Ученые обнаружили неожиданную находку в Сахаре

понедельник, 24 февраля 2020, 01:15
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Фото: Naked Science

Ученые обнаружили в пустыне Сахара останки сома, который обитал в этом регионе во время раннего голоцена (10 200 до 4650 лет до н.э.).

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Телеграф".

Сейчас горы Тадрарт-Акакус, расположенные в пустыне Сахара в Ливии, представляют собой безжизненный регион. Однако археологические находки показывают, что во время раннего голоцена эта область была достаточно богата водой — и, как следствие, жизнью.

Об этом свидетельствует и многочисленные поселениях ранних людей, и разнообразная фауна, следы которой удалось обнаружить археологам.

В ходе нового исследования группа ученых занималась раскопками частей каменного укрытия древних людей Такаркори, чтобы идентифицировать и датировать останки животных, найденных на этом участке, и исследовать изменения в их численности с течением времени.

Большая часть останков, которые удалось найти ученым, принадлежали рыбам (около 80%). Оставшиеся 19% и 1% окаменелостей принадлежали млекопитающим и моллюскам.

Анализ возраста останков показал, что количество рыбы в этом регионе со временем уменьшилось (с 90% в 10,2 тыс.- 8 тыс. лет до нашей эры по сравнению с 40% около 5,9 тыс.-4,6 тыс. лет до нашей эры). При этом количество млекопитающих в это время оставалось стабильным. Результат исследования свидетельствует о том, что древние люди в этом регионе сначала питались в основном рыбой, а затем сосредоточились на охоте и животноводстве.

Как сообщал "Апостроф", в египетском городе Телл Тимай, который расположен на месте древнего города Тмуис, археологи обнаружили скелет воина, убитого около 2200 лет назад во время восстания.

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