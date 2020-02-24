Под Полтавой собака спасла пенсионера от смерти: фото героя

В селе Стаси Диканского района (Полтавская область) полицейская овчарка нашла ушедшего из дому пенсионера, который находился в беспомощном состоянии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области, опубликовав фото героя-спасителя.

С просьбой о розыске 75-летнего пенсионера в полицию обратились родственники. В поисках были задействован полтавский кинолог со служебной собакой.

"Полицейская овчарка Зейт взяла след пропавшего и привела поисковую группу в урочище Панский яр, что в селе Стаси Диканьского района. Пожилой мужчина лежал на земле в беспомощном состоянии", - сказано в сообщении.

Врачи скорой помощи оперативно прибыли на вызов, пожилого мужчину вовремя госпитализировали и оказали ему квалифицированную медицинскую помощь.

Кроме овчарки Зейт, благодарность за спасение заслужил ее наставник - сержант полиции Сергей Сиренко

Как сообщал "Апостроф", ранее в Белой Церкви полиция разыскала мальчика, который сбежал в семью товарища из-за того, что мать злоупотребляла алкоголем.