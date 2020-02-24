В Харькове подростки устроили массовую драку на стадионе: опубликовано видео

В воскресенье, 23 февраля, в Харькове группа подростков устроила массовую драку на стадионе, видеозапись происшествия попала в интернет.

Об этом сообщается на странице "Вартові еспресо" в Facebook.

Так, очевидцы с места событий утверждают, что драка была в рамках так называемых "межрайонных разборок" – между собой дрались "представители" ХТЗ и Салтовки.

На видео видно, как дерутся около 10 подростков, в то же время еще несколько десятков человек наблюдают за происходящим со стороны. Также зафиксированы "операторы" – еще несколько подростков снимали драку на телефоны.

В полиции официальных комментариев относительно происшествия пока не предоставили, информация еще проверяется.

Как сообщал "Апостроф", ранее в парке Святошинского района столицы случилась массовая драка между двумя компаниями. После того, как на место прибыла полиция – хулиганы начали бросаться и на патрульных, а также на их автомобили. Информация о задержаниях и участниках действа пока не раскрывается.