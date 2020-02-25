Украине грозит смерть: Забужко указала на страшную опасность из-за России

Слабая позиция Украины в плане национальной идеологии во время войны с Россией грозит смертью страны, это доказывает ситуация в оккупированном Крыму.

Об этом в интервью "Апострофу" заявила известная украинская писательница Оксана Забужко.

"Попытка России поглотить нужную ей территорию грозит смертью - причем всему украинскому народу. Посмотрите на Крым, куда понаехали из российской глубинки на все должности, а крымчукам говорят: если хотите карьеру делать, то вас ждут в солнечном Магадане", - отметила она.

По словам Забужко, у россиян куча необитаемых, неосвоенных территорий, где надо держать умирающие остатки сталинской индустриализации, которая делалась кровью и костями ссыльных. Это все вымирающие города.

Писательница подчеркнула, что России нужны ресурсы, кадры и люди.

"Им надо тупо выселить миллионы украинцев на ту же железную дорогу и забрать часть себе в армию, потому что "без хохлов армия не работает" - они признали это еще в 1990 году. Как они говорят, "хохлы" были тем самым цементом, младшим офицерским составом, который создавал скелет. Им нужен наш ресурс. Не только уголь и заводы, которые они сразу вывезли. Посмотрите, что они делают на Донбассе - и поймите, что им надо больше!" – добавила она.

Забужко отметила, что эти простые вещи должны озвучиваться и доноситься до людей, ведь независимость - это жизнь, потеря независимости - это смерть, в частности, физическая.

Читайте больше в материале "Апострофа": Путину нужны не Донбасс и Крым, а миллионы украинцев - Оксана Забужко.