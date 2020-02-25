RU  UA  EN

вторник, 25 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

07:03
Готовим дома классический торт Муравейник: пошаговый рецепт и советы Lime
00:07
"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл команду Ярмоленко: видеообзор

24 февраля

21:16
Старшая дочь Ольги Сумской впервые показала внучку актрисы Lime
20:15
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Вест Хэм: расписание трансляций
20:10
Реал - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
19:54
Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии - какой срок грозит продюсеру Lime
19:48
MARUV поздравила мужчин с 23 февраля и попала в новый скандал - на критику певица ответила матом Lime
19:06
5 антинарядов для этой весны - даже не доставайте из шкафа Lime
18:57
Как в дурмане был: Чапкис рассказал, как две минуты на коленях у Сталина изменили его жизнь Lime
18:20
Леся Никитюк не угодила фанатам фото в купальнике - его назвали неудачным и вульгарным Lime
18:10
Лион - Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
17:50
В России юные хоккеисты устроили дикую драку во время матча: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украине грозит смерть: Забужко указала на страшную опасность из-за России

вторник, 25 февраля 2020, 07:28
переглянути новину українською

Слабая позиция Украины в плане национальной идеологии во время войны с Россией грозит смертью страны, это доказывает ситуация в оккупированном Крыму.

Об этом в интервью "Апострофу" заявила известная украинская писательница Оксана Забужко.

"Попытка России поглотить нужную ей территорию грозит смертью - причем всему украинскому народу. Посмотрите на Крым, куда понаехали из российской глубинки на все должности, а крымчукам говорят: если хотите карьеру делать, то вас ждут в солнечном Магадане", - отметила она.

По словам Забужко, у россиян куча необитаемых, неосвоенных территорий, где надо держать умирающие остатки сталинской индустриализации, которая делалась кровью и костями ссыльных. Это все вымирающие города.

Писательница подчеркнула, что России нужны ресурсы, кадры и люди.

"Им надо тупо выселить миллионы украинцев на ту же железную дорогу и забрать часть себе в армию, потому что "без хохлов армия не работает" - они признали это еще в 1990 году. Как они говорят, "хохлы" были тем самым цементом, младшим офицерским составом, который создавал скелет. Им нужен наш ресурс. Не только уголь и заводы, которые они сразу вывезли. Посмотрите, что они делают на Донбассе - и поймите, что им надо больше!" – добавила она.

Забужко отметила, что эти простые вещи должны озвучиваться и доноситься до людей, ведь независимость - это жизнь, потеря независимости - это смерть, в частности, физическая.

Читайте больше в материале "Апострофа": Путину нужны не Донбасс и Крым, а миллионы украинцев - Оксана Забужко.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук

Аттракцион невиданной "щедрости": в последнюю неделю зимы погода покажет нам все

Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео

Путину нужны не Донбасс и Крым, а миллионы украинцев - Оксана Забужко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: