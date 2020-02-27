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Чем отличаются наши от "орков": в сети поделились показательными фото с Донбасса

четверг, 27 февраля 2020, 02:16
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В сети появились фотографии того, как происходит передача тел погибших между Вооруженными силами Украины и боевиками так называемых ДНР и ЛНР.

Соответствующие снимки опубликованы на Twitter-странице "hochu_domoy.ua".

На одном из фото, по словам автора поста, можно увидеть передачу тела со стороны боевиков, на другом – со стороны украинских войск.

"Два фото. Два мира. Между ними линия размежевания, а ней война. Разницу тяжело не заметить…", – говорится в подписи к фото.

В комментариях автор уточнил, что боевикам передали их погибшего в гробу, а украинского бойца вернули в обычном мешке.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось фото боевика Андрея Лазарева, который погиб на Донбассе во время атаки наемников на позиции ВСУ в субботу, 22 февраля.

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