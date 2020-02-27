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Нужны более 10 операций: появились новые данные о состоянии мужчины, поджегшего себя под ОПУ

четверг, 27 февраля 2020, 17:07
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Мужчина, который попытался себя поджечь под зданием Офиса президента Украины 26 февраля, находится в стабильно тяжелом состоянии и будет содержаться в реанимации еще около двух месяцев, ему планируют провести еще 10 или более операций.

Об этом сообщает телеканал ZIK.

Журналисты отмечают, что его имя - Александр Бурлаков, своим жестом он пытался показать позицию по земельному вопросу.

Первая операция у него может быть проведена 27 февраля.

"Александр Бурлаков находится в Киевской городской клинической больнице №2. Мужчина находится в реанимации. Врачи характеризуют его состояние как тяжелое. Хирург, который занимался пострадавшим, сообщил, что ночь прошла спокойно, состояние Александра стабильно тяжелое. Относительно прогнозов на сегодня, врач сообщил, что возможно первое операционное вмешательство", - сообщила журналист.

В больнице уведомили, что лечение его будут проводить за государственные средства, однако потом ему могут понадобиться деньги на реабилитацию. Также, по словам врача, к пациенту приходили полицейские криминалисты и дипломаты, возможно, представители ОПУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что мужчина поджег себя под зданием ОПУ, поскольку не мог получить свой земельный пай.

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