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Работа "Суспильного" заблокирована: в НОТУ сделали громкое заявление

пятница, 28 февраля 2020, 10:45
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Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) сообщила об аресте своих счетов. Из-за этого была приостановлена работа "Суспільного".

Как говорится в заявлении НОТУ от 28 февраля, счета были арестованы по решению суда.

Суд постановил, что "Суспільне" должно уплатить долг акционерному обществу "Евроньюс" в размере 10 591 224 евро и 73 080 гривен судебного сбора в рамках производства, которое было начато Министерством юстиции Украины.

В решении также говорится, что "Суспільне" получило этот долг как правопреемник прав от государственной Национальной телекомпании Украины, которая больше не существует.

"Сотрудничество бывшей государственной НТУ с "Евроньюс" началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к появлению долга и соответствующего судебного процесса", - пояснили в НОТУ.

Там же говорят, что из-за ареста счетов телеканал не может готовиться к трансляции Олимпийских игр 2020 и проводить подготовку к "Евровидению".

Напомним, что ранее определился представитель Украины на "Евровидении".

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