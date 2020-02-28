Секс против коронавируса: в сети показали фото пикантного подарка эвакуированным в Новые Санжары

Эвакуированным из Китая гражданам, находящимся на обсервации в санатории в Новых Санжарах, передали презервативы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает один из эвакуированных - журналист Александр Махов.

"Полтавский центр ВИЧ-СПИДа передал нам партию презервативов. Спасибо! У нас здесь 103 человека заперты в одном здании. Чуть меньше половины женщин. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь", - написал Махов.

Он же выложил на своей странице в Facebook фотографии с презервативами.

Напомним, что в день эвакуации украинцев в Новых Санжарах проходили массовые протесты.

Как сообщал "Апостроф", пятерым людям сообщено о подозрении в причастности к массовым беспорядкам в Новых Санжарах, причиной которых стало поселение эвакуированных из Китая украинцев в местном санатории.

Подробнее о причинах ЧП в Новых Санжарах читайте в материале "Апострофа": Средневековье или провокация врагов Украины: кто организовал "Уханьский позор".