RU  UA  EN

пятница, 28 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

17:38
Фотограф постит снимки беззаботной жизни своего кота, и пушистому просто нельзя не позавидовать Lime
17:31
Осталось четверо детей: на Донбассе погиб опытный боец ВСУ, фото
17:15
Милла Йовович тепло поблагодарила старшую дочь за помощь с новорожденной малышкой (фото) Lime
17:04
На полигоне под Черниговом произошел крупный пожар: данные о пострадавших военных
17:01
В Житомире 10-летний стрелок открыл огонь по прохожим из окна
16:58
Забрали из аэропорта: в Киеве госпитализировали украинку из Италии
16:47
Сегодня я рождаюсь заново: певица-трансгендер Зианджа сменила имя Lime
16:23
В США с борта самолета засняли гигантскую "снежную дорожку": фото необычного явления
15:46
Людей массово уволили: в Украине подписали указ о "чистках" в важном ведомстве, фото
15:28
Замешан в коррупции и схемах: в СМИ рассказали о новом члене коллегии по оценке медреформы
15:15
Украина отреагировала на гибель в Сирии десятков турецких военных
15:01
Украинка отметила 20-летие на карантине в Новых Санжарах: опубликованы яркие фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Забрали из аэропорта: в Киеве госпитализировали украинку из Италии

пятница, 28 февраля 2020, 16:58
переглянути новину українською

В четверг, 27 февраля, пограничники в аэропорту "Борисполь" зафиксировали в украинки, которая вернулась из Италии, повышенную температуру, женщину передали в одно из медицинских учреждений Киева в рамках усиленных мер контроля по недопущению распространения на территорию Украины новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает УНИАН.

"На всех направлениях осуществляется усиленный контроль людей, которые следуют в Украину, как на государственной границе, так и на линии разграничения и на административной границе с Крымом. Усиленные меры контроля начались в пункте пропуска "Тиса" 25 февраля и сейчас они распространены на всю границу", - напомнил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По словам представителя Госпогранслужбы, за время усиленного контроля на границе температурному скринингу подверглись около 160 000 человек, которые следовали в Украину.

"Мы активно продолжаем эти мероприятия совместно с Минздравом и местными органами власти. Наша основная задача - в первую очередь выявить тех лиц, у которых может быть повышена температура или имеющих симптомы заболевания, чтобы в дальнейшем их могли осмотреть и установить причины медицинский персонал", - сказал Демченко.

По его словам, "вчера в аэропорту" Борисполь" у гражданки Украины, которая прилетела из Италии, была повышенная температура, ее передали медикам и она была направлена в одно из медицинских учреждений Киева. Насколько мне известно, не подтверждается ее заболевание коронавирусом, там ОРВИ, но окончательно о состоянии здоровья этой гражданки могут сказать только медики".

Напомним, на Закарпатье госпитализировали местного жителя, которому внезапно стало плохо - оказалось, что он ранее контактировал с китайцем.

Как сообщал "Апостроф", по данным Минздрава, в Украине пока нет случаев заражения коронавирусом COVID-2019, однако он уже "атаковал" соседние страны .

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Прощай эпоха "благо­дар­ности": как украинцы будут лечиться с 1 апреля

Какой там коронавирус: грипп в Украине убил уже десятки людей - как уберечься

Украинцы в Италии боятся, что их забросают камнями на Родине - активистка из Рима

Газ дешевле, а платим много: почему украинцам дорого обходится доставка голубого топлива

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: