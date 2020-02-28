Забрали из аэропорта: в Киеве госпитализировали украинку из Италии

В четверг, 27 февраля, пограничники в аэропорту "Борисполь" зафиксировали в украинки, которая вернулась из Италии, повышенную температуру, женщину передали в одно из медицинских учреждений Киева в рамках усиленных мер контроля по недопущению распространения на территорию Украины новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает УНИАН.

"На всех направлениях осуществляется усиленный контроль людей, которые следуют в Украину, как на государственной границе, так и на линии разграничения и на административной границе с Крымом. Усиленные меры контроля начались в пункте пропуска "Тиса" 25 февраля и сейчас они распространены на всю границу", - напомнил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По словам представителя Госпогранслужбы, за время усиленного контроля на границе температурному скринингу подверглись около 160 000 человек, которые следовали в Украину.

"Мы активно продолжаем эти мероприятия совместно с Минздравом и местными органами власти. Наша основная задача - в первую очередь выявить тех лиц, у которых может быть повышена температура или имеющих симптомы заболевания, чтобы в дальнейшем их могли осмотреть и установить причины медицинский персонал", - сказал Демченко.

По его словам, "вчера в аэропорту" Борисполь" у гражданки Украины, которая прилетела из Италии, была повышенная температура, ее передали медикам и она была направлена в одно из медицинских учреждений Киева. Насколько мне известно, не подтверждается ее заболевание коронавирусом, там ОРВИ, но окончательно о состоянии здоровья этой гражданки могут сказать только медики".

Напомним, на Закарпатье госпитализировали местного жителя, которому внезапно стало плохо - оказалось, что он ранее контактировал с китайцем.

Как сообщал "Апостроф", по данным Минздрава, в Украине пока нет случаев заражения коронавирусом COVID-2019, однако он уже "атаковал" соседние страны .