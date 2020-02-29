Известного российского журналиста не пустили в Украину: фото

Российского журналиста Алексея Пивоварова не пустили в Украину в аэропорту.

Об этом он сам написал на своей Facebook-странице.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва - вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке. В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине. Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета", - написал Пивоваров.

Также он отметил, что у него был билет обратно, приглашение и также жилье. По его словам, такое решение было принято "сверху".

"Ребята были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели, и что при исполнении ничего не положено говорить от себя. Мне тоже жаль, друзья. И я, пожалуй, тоже ничего не буду говорить, потому что люблю Украину и переживаю за нее", - отметил журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украину не пустили троих российских пропагандистов, которые прилетели в Киев из Минска читать тренинги и лекции о том, как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях.