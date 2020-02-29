Лучший способ не заболеть: известный порносайт сделал щедрый подарок из-за эпидемии коронавируса

Администрация сайта с контентом для взрослых xHamster гарантировала бесплатный премиум-доступ до конца марта жителям районов, находящихся под карантином из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении сайта.

Так, xHamster призвал пользователей не выходить из дома в зараженных регионах и в награду за это выделил премиум-доступ по геолокации.

"Если вы находитесь в зоне риска коронавируса, пожалуйста, оставайтесь дома. Мы предлагаем бесплатный доступ к xHamsterPremium для соответствующих регионов", - заявили в xHamster.

Таким образом, на сайте бесплатно смотреть порно из категории "премиум" смогут жители итальянских регионов Ломбардии, Венето, из Тегерана, Канарских островов, некоторых городов Южной Кореи и из Ухани в Китае.

"Самый простой способ избежать распространения вируса - это избежать прямого контакта с другими людьми и здесь порно может помочь", - рассказал вице-президент xHamster Алекс Хоукинс.

Как сообщал "Апостроф", ранее гражданам, находящимся на обсервации в санатории в Новых Санжарах, передали презервативы.