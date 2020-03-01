ВСУ могут получить оружие, способное сорвать высадку российского десанта: названы сроки

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что в 2020 году ВСУ могут получить ПКР "Нептун", но при условии достаточного финансирования.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Создание оружия - это не приготовление блинов или вареников в темпе "захотел-сделал". Мы ожидаем, что власть, Министерство обороны, "Укроборонпром" поймут значение проекта "Нептун". Я хочу, чтобы в этом году мы создали предпосылки для создания хотя бы одного мобильного дивизиона, который будет закрывать вопрос в акватории Азовского моря. Фактически, только потенциал "Нептуна" позволяет нам сорвать возможность высадки российского десанта на определенных участках. Это насущная необходимость, и для этого нужно приложить усилия для завершения испытаний и создания базы для изготовления этого образца", - считает он.

Он рассказал, что другие направления касаются улучшения средств связи и управления армией.

"Третий элемент - это средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Несмотря на то, что в отчете правительства идет перечень закупаемой техники, там появляются средства РЭБ - около 40 образцов, изготовленных в Украине. Но эти средства по своей мощности недостаточны, чтобы реально прикрывать войска на поле боя и иметь те возможности, которые есть у российских средств РЭБ в зоне столкновения", - рассказал Згурец.

По его словам, развитие средств РЭБ, которое позволит сорвать наступление российских войск, заглушить их связь, подавить их команды, гораздо важнее, чем увеличение количества танков в формате наших механизированных или танковых бригад.

Згурец считает, что вопрос не в новых разработках, а в доведении до серийного изготовления тех образцов, которые уже прошли государственные испытания или находятся на этапе завершения этих испытаний, в частности "Ольха-М".

Полный текст материала "Апострофа" читайте здесь: Производство бронетехники в Украине находится в ступоре, все сроки сорваны - Сергей Згурец