В харьковском зоопарке животным устроили "банкет" с блинами: забавное видео

Для животных, которые живут в Харьковском зоопарке, приготовили блины с яблоками, мясом и червями.

Об этом сообщает "Суспільне:Харків" в Telegram.

По словам пресс-секретаря зоопарка Жанны Сивухи, блины давали только тем животным, которым можно их есть.

Для бегемотихи Степаниды капусту и морковь с луком завернули в лаваш, а сладкий блин приготовили с яблоками, бананами и ягодами. Крысы Анфиса и Лариса блины не ели, а вимазались в сметане. Хорьку в блин завернули мясо. Енота угощали блином с яблоком, морковью и повидлом. После еды начали полоскать блины в воде.

Блины с червями достались фенекам - миниатюрной ушастой лисе. А черно-бурые лисы ели мешочки с рыбой и мясом. Лиса Джина съела все сразу, а лис Джерри спрятал по углам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Харькове, на территории городского зоопарка, хотят построить общественный туалет за почти 17 миллионов гривен.