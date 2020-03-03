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В Украину идет "жара" до +15: синоптики уточнили прогноз на 3 марта

вторник, 03 марта 2020, 06:20
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Фото: Facebook

3 марта погода должна сильно порадовать украинцев: практически по всей территории страны будет солнечно, а в некоторых областях синоптики прогнозируют до 15 градусов тепла.

Об этом говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра.

Интересно, что не обойдется в этот день и без осадков. Единственный регион Украины, где ожидаются дожди, - Закарпатье.

В целом же по стране будет по-настоящему весенняя погода, а на западе ожидается до 15 градусов тепла. По остальной части страны будет тоже тепло, вплоть до 14 градусов с отметкой плюс.

В Киеве 3 марта днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла.

Напомним, что ураган, который накрыл практически всю Украину 24 февраля, в Николаевской области разрушил военный полигон украинских бойцов.

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