Мощный ветер под Николаевом "разгромил" палаточный городок ВСУ: печальные фото

Ураган, который накрыл практически всю Украину 24 февраля, в Николаевской области разрушил военный полигон украинских бойцов.

Об этом сообщает журналист Ростислав Демчук на своей Facebook-странице.

Шторм повредил палатки самого большого в Украине военного полигона "Широкий лан" под Николаевом.

"Последние несколько лет, когда Bерховным главнокомандующим Украины был Петр Порошенко, военнослужащие части там не тренировались, а месили грязь, которая стояла там по колено и постоянно обустраивали свой быт. Наконец почву удалось немного подсушить. И вот новая беда - ветер", - написал журналист.

По его словам, ветер повалил и разбил почти все палатки на полигоне. А это не десятки, а сотни палаток.

"Реально, а не везет этом нашему "Широкому лану". Хотя и освящали его священники всех христианских конфессий, все никак не везет...", - отметил Демчук.

Поэтому, личный состав центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан" снова вынужден отложить военные учения и, вместо того, проводит демонтаж, ремонт и замену палаток.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео урагана, который бушевал в Одессе и приводил в ужас местных жителей.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ждать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.