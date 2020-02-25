RU  UA  EN

вторник, 25 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

08:55
Заповедник превратился в ад: под Одессой вспыхнул мощный пожар в парке, фото и видео
08:29
Найди свою вторую половинку: главные традиции и приметы на второй день Масляной
08:12
Внезапно стало плохо: на Закарпатье госпитализировали мужчину, контактировавшего с китайцем
07:57
Мощный ветер под Николаевом "разгромил" палаточный городок ВСУ: печальные фото
07:34
Второй день Масленицы: яркие открытки и поздравления в стихах и смс
07:28
Украине грозит смерть: Забужко указала на страшную опасность из-за России
07:10
Переехал ноги и сбежал: в Киеве произошла жуткая трагедия с девушкой в маршрутке
07:08
Людей не выпускают даже из домов: украинец рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Китае
07:03
Готовим дома классический торт Муравейник: пошаговый рецепт и советы Lime
06:42
"Адская" месть: бойцы ВСУ мощным ударом уничтожили позицию врага на Донбассе, видео
06:30
Гороскоп на 25 февраля: Водолеям помогут звезды, а у Рыб будет очень много дел
06:20
В Украину возвращаются морозы: синоптики уточнили прогноз на 25 февраля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мощный ветер под Николаевом "разгромил" палаточный городок ВСУ: печальные фото

вторник, 25 февраля 2020, 07:57
переглянути новину українською
Фото: Rostyslav Demchuk

Ураган, который накрыл практически всю Украину 24 февраля, в Николаевской области разрушил военный полигон украинских бойцов.

Об этом сообщает журналист Ростислав Демчук на своей Facebook-странице.

Шторм повредил палатки самого большого в Украине военного полигона "Широкий лан" под Николаевом.

"Последние несколько лет, когда Bерховным главнокомандующим Украины был Петр Порошенко, военнослужащие части там не тренировались, а месили грязь, которая стояла там по колено и постоянно обустраивали свой быт. Наконец почву удалось немного подсушить. И вот новая беда - ветер", - написал журналист.

По его словам, ветер повалил и разбил почти все палатки на полигоне. А это не десятки, а сотни палаток.

"Реально, а не везет этом нашему "Широкому лану". Хотя и освящали его священники всех христианских конфессий, все никак не везет...", - отметил Демчук.

Поэтому, личный состав центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан" снова вынужден отложить военные учения и, вместо того, проводит демонтаж, ремонт и замену палаток.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео урагана, который бушевал в Одессе и приводил в ужас местных жителей.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ждать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: