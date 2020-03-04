В России противнику Путина устроили адский "сюрприз": опубликовано видео

В России активисту и противнику президента РФ Владимира Путина сожгли автомобиль.

Об этом сообщают в российском Telegram-канале.

Инцидент произошел в районном центре Чекмагуш. Там общественному деятелю Руслану Нуртдинову сожгли машину. Отмечают, что активист винит в этом наклейку "Я против Путина" и местных патриотов.

Руслан Нуртдинов - местный оппозиционер и общественный деятель. В последнее время он писал множество критических замечаний в соцсетях в адрес администрации.

"Наверное, сработал накопительный эффект", - предположил он. А в сети опубликовали видео пылающего авто.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли гимн противников президента России Владимира Путина, который спел российский рок-музыкант Борис Гребенщиков с названием "Пошел Вон Вавилон".