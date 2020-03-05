Немножко перебор: Зеленский высказался о эвакуации из Китая украинки с собачкой

Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл с визитом в Новые Санжары, где состоялась торжественная выписка эвакуированных украинцев из Китая, сообщил, как Украина может помочь украинке Анастасии Зинченко и ее собачке, которые остались в китайской провинции Ухань, ставшей центром распространения опасного коронавируса.

Глава государства прокомментировал жалобы украинки с собачкой на то, что с ней никто не выходит на связь и не предлагает помощь, передает в своем Telegram-канале журналист Андрей Павловский.

Президент заявил, что Украина не может заставить Китай выпускать из страны, где свирепствует коронавирус, домашних животных.

"Мы, как государство, можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит - вы ее заберете. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолет за собачкой - это уже немножко перебор", - сказал Зеленский в комментарии.

Напомним, что украинка Анастасия Зинченко не покинула охваченный коронавирусом Китай из-за собачки породы шпиц, которую ей не разрешили взять на борт самолета. Она находится на карантине в китайском городе Ухань с 19 февраля.

Недавно в соцсети Instagram девушка напомнила, что 1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Она подчеркнула, что с ней никто не связывался, ей не звонили в течение недели. О эвакуации ничего слышно, не говорят, что делать дальше.

Как сообщал "Апостроф", один из украинцев, которые провели 14 дней в Новых Санжарах на карантине из-за вспышки коронавируса, получил в день рождения часы от президента Украины.