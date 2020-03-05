Одиозный российский дрессировщик собрался заработать концертами в Украине

В Украине анонсировали концерты Московского театра кошек, основателем которого является известный дрессировщик Юрий Куклачев, попавший в 2017 году в базу "Миротворца",

На украинском портале по продаже билетов сообщается, что в Киеве и Одессе 13-15 марта с шоу для детей выступит сын дрессировщика Дмитрий Куклачев.

В театре живет больше двухсот кошек, работает с ними кроме Куклачева трое его детей: Дмитрий, Екатерина и Владимир.

В паблике зоозащитников UAnimals в Facebook Юрия Куклачева назвали человеком, который много лет издевается над животными и активно гастролирует в Крыму.

"Сам Юрий Куклачев регулярно ездит в Крым и так описывает оккупацию: "Раньше в Крыму был застой, а теперь наступил период бурного, динамичного развития." Вероятно, поэтому в Киев с театром кошек Куклачева едет младший Дмитрий Куклачев. Мы призываем украинцев отказаться в спонсировании развлечений на боли животных и просим Службу безопасности Украины обратить внимание на это событие", - отметили в соцсети.

В интервью 2019 года Юрий Куклачев назвал Крым российским: "Крым как был, так и есть наш... Для меня нет украинцев, русских. Для меня вообще вся планета прекрасна".

Также он рассказал, что негативно отнесся к объявлению независимости Украины.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли реакцию Юрия Куклачева на внесение в черный список "Миротворца".

Напомним, в январе 2020 года Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину.