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Пенсия не зависит от стажа: чего ждать украинцам от ликвидации ПФУ и что это дало в Грузии

четверг, 05 марта 2020, 18:38
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Упразднение Пенсионного фонда может привести к "уравниловке" в пенсионном обеспечении граждан на уровне прожиточного минимума.

Такое мнение высказал "Апострофу" бывший заместитель главы Пенсионного фонда Украины Виктор Колбун.

По словам эксперта, подобная ситуация существует в Грузии, где так называемую пенсию по возрасту получают женщины с 60 лет, и мужчины, которым исполнилось 65 лет. Пенсия не зависит от стажа работы, и составляет с 1 января 2020 года 220 лари (чуть больше 70 долларов). Несколько больше полагается гражданам старше 70 лет, а также жителям высокогорных районов.

Грузинская пенсия - это как раз та самая "уравниловка", которая представляет собой практически абсолютный прожиточный минимум, на который, как признаются сами грузины, жить очень сложно, скорее, можно только выживать. Кроме того, многим пенсионерам помогают дети, если они, конечно, есть, и если у них самих есть достаточные средства.

Грузинская пенсия по возрасту сопоставима с украинской минимальной пенсией, которая привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. С января 2020 года она составляет 1769 гривен (по текущему курсу 72 доллара).

Эксперт напомнил, что с 2019 года в Грузии начала действовать также накопительная пенсионная система, которая никак не заработает в Украине. Она финансируется из трех источников - по 2% из месячной зарплаты работника на его персональный пенсионный счет отчисляют сам работник, его работодатель, а также государство.

Подробнее о том, как сделать украинскую пенсионную систему более эффективной читайте в материале "Апострофа": Пенсии по-новому: к чему приведет ликвидация Пенсионного фонда

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