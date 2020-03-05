Убитая мечта: журналист рассказал, как руководство СК Авангард сорвало ремонт ледовой арены в Киеве

Руководство ГП "СК "Авангард" в лице Константина Симчука, Вячеслава Завальнюка, Владислава Сирыка и Андрея Савченко обманывает общественность, утверждая, что правительство не выделяет деньги на ремонт ледовой арены в Киеве, поскольку предприятию выделили более 87 млн гривен из бюджета, но на тендере выиграл сомнительный подрядчик, который даже не начал работу.

Об этом сообщается в блоге Анатолия Ещенко для издания "Антикор".

Так, по его словам, указанная группа лиц занимается коррупцией на "Авангарде" с самого момента открытия помещения, пользуясь прикрытием депутатов Верховной Рады.

"Когда забрали в 2016 году здание по улице Мельникова, группой Симчук и Ко уже был взят под контроль "Авангард", деньги со сдачи в аренду помещений льются ручьем - значит не протестуем, могут уволить. Во втором случае – простая аренда помещений, принадлежащих ГП "СК "Авангард", а в ответ шум, гам, акции протеста и, снова не без выгоды. Почему? Все просто - боязнь, что руководство Министерства оторвёт их от кормушки "Авангард". Как только поменялось руководство Министерства молодёжи и спорта, и ушли покровители – депутаты группу Симчук, Завальнюк, Сирык, Савченко охватила паника. Ведь могут провести аудит на ГП "СК "Авангард"", и спросить менеджеров - почему не проведён ремонт ледовой арены, обещанный за три месяца. При наличии выделенных государством в 2019 году на этот ремонт - 87 млн 363,4 тыс грн, строительных работ не было выполнено ни на одну гривну!", - пишет автор.

Он уточнил, что Завальнюк и Симчук были директорами "Авангарда", при этом Сирык находился в его структуре с 2014 года. Он напомнил, что эти же лица с действующим директором Гончаренко позже направили письмо на имя президента с просьбой продолжить финансирование предприятия, и уже 31 октября 2019 года был проведен тендер на проведения капитального ремонта в его помещении. Подрядчиком был сомнительный ООО "НАВИГАТОРСПЕЦБУД", который имеет все признаки фиктивности. Он получил предоплату в 26 млн гривен, но не использовал их.

"Пять лет полный ноль, на шестой год Министерство молодёжи и спорта выделяет деньги, и мы понимаем, что директор ГП "СК "Авангард" Виктор Гончаренко и связанные с ним лица должны быстро и эффективно провести ремонт. В нашем понимании это: серьёзно подготовленная тендерная документация, которая не допустила бы к тендеру фирмы - однодневки, фирмы, не имеющие опыта работы и ресурсов; приглашены для участия в тендере крупнейшие строительные фирмы, имеющие высокую репутацию в сфере. Но все происходит наоборот. "Победителем" тендера становится ООО "НАВИГАТОРСПЕЦБУД" - предприятие с 35000 грн уставного капитала и одним учредителем… Как так можно не любить детей, хоккей, чтобы при наличии проекта ремонта, организации и денег, не ввести в эксплуатацию ледовую арену. Убитая мечта детей и родителей!", - пишет автор.