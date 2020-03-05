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В Украину придет аномальная жара: синоптик рассказал, когда ждать "чуда"

четверг, 05 марта 2020, 09:20
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Фото: Facebook

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в Украине аномальную жару.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

Так жарко будет на майские праздники, кроме жары еще будет очень сухо.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков, – рассказал Горбань. – После двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется жара. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю".

Правда, синоптик обещает чуть ли не тропические ливни уже с первых дней лета.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по данным синоптиков, несмотря на аномально теплую зиму, украинцам не стоит рассчитывать на резкое потепление в марте и апреле.

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