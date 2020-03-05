Зеленский прибыл с важным визитом в Полтавскую область: первые подробности, видео

В четверг, 5 марта, глава Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Полтавскую область.

Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Офиса президента.

Гарант ознакомится с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.

Кроме того, Зеленский встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

Напомним, как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 марта, прибудет с визитом в Новые Санжары. Он посетит Медицинский центр Национальной гвардии в пгт Новые Санжары, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.