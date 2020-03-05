RU  UA  EN

четверг, 5 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

5 марта

12:15
Эвакуированные из Китая украинцы начали покидать Новые Санжары, прибыл Зеленский: онлайн трансляция
12:06
Приставил пистолет к голове: под Киевом "гонщик" устроил жуткое ЧП на дороге, видео
12:02
Шварценеггер судится с российским производителем роботов - его лицо и голос используют для рекламы Lime
11:50
Врачи без масок и "ад" с коронавирусом: появился тревожный рассказ о ситуации в Черновцах
11:47
Почему оставшихся в Китае украинцев не могут эвакуировать: появился ответ
11:37
В России возросло число зараженных коронавирусом: что известно о их состоянии
11:36
Модники нереальные: жена MONATIK’а показала подросших сыновей-стиляг Lime
11:20
В Киеве запускают 4G в метро: на каких станциях будет доступен интернет
11:15
Зеленский прибыл с важным визитом в Полтавскую область: первые подробности, видео
11:07
Украинцам готовят неприятный сюрприз с отдыхом на популярном курорте
11:06
Принц Уильям пошутил о коронавирусе - паника в СМИ кажется ему раздутой Lime
11:06
В Киеве неадекват устроил "террор" в доме, пришлось вызывать спецназ: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский прибыл с важным визитом в Полтавскую область: первые подробности, видео

четверг, 05 марта 2020, 11:15
переглянути новину українською

В четверг, 5 марта, глава Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Полтавскую область.

Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Офиса президента.

Гарант ознакомится с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.

Кроме того, Зеленский встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

Напомним, как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 марта, прибудет с визитом в Новые Санжары. Он посетит Медицинский центр Национальной гвардии в пгт Новые Санжары, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Пенсии по-новому: к чему приведет ликвидация Пенсионного фонда

Как коронавирус превращает жизнь в ад: свежие данные об "убийце" и фото из разных стран

Индексация пенсий отменяется: чего ждать пенсионерам

Долговая яма и "зеленый" кризис: как правительство хочет "улучшить" жизнь украинцам

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: