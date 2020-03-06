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Интеграция с "русским миром": главари ДНР отличились новой антиукраинской выходкой

пятница, 06 марта 2020, 18:00
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Незаконная группировка под названием "Народный совет ДНР" приняла решение лишить украинский язык статуса государственного на контролируемой ими территории, такие правки были внесены в документ под названием "Конституция ДНР".

Об этом сообщается на сайте так называемого "совета".

Таким образом для оккупированной части Донецкой области решением местных группировок государственным языком оказался русский.

"Применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации за период с 14 мая 2014 года по настоящее время. Кроме того, использование русского языка в ДНР задекларировано рядом нормативных правовых актов", — рассказал один из представителей "совета" Алексей Сухинин.

Он уточнил, что такое решение не нарушает прав местных жителей, поскольку у них остается возможность на нем общаться в частной жизни, в то же время у них появиться возможность "духовно и культурно обогатиться" и укрепить связи с Россией. Русский язык был установлен базовым в учебных заведениях на подконтрольной боевикам территории.

Политолог Алексей Голобуцкий увидел в этой ситуации существенные риски для Украины, согласно его публикации в Telegram, подобные решения незаконных группировок могут повлечь опасные изменения в украинской Конституции.

"Как видим, "молодые государства" горят энтузиазмом по реинтеграции в Украине. Если речь пойдет о включении этого в состав Украины "со всей полнотой гражданских прав", то это однозначно будет предусматривать изменение Конституции теперь уже Украина - чтобы лишить украинский язык статуса единого государственного. Не ломать через колено искренних свободолюбивых ополченцев, заставляя вписать украинскую назад хотя бы как одну из государственных?! Российские паспорта. Участие "ЛДНР" в обсуждении изменений Конституции РФ. Лишения украинского статуса государственного. Интересно, на каком этапе украинская власть начнет догадываться, что плану реинтеграции то идет не так?", - написал политолог.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине Украины заявили, что не исключают варианта, что после деоккупации Донбасса в местных администрациях останутся члены незаконных группировок "ЛДНР".

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