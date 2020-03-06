В Украине немного похолодает: синоптики уточнили прогноз на 6 марта

В пятницу, 6 марта, в Украине немного снизится температура воздуха, при этом осадков не ожидается, но будет облачно.

Об этом сообщает украинский гидрометцентр у себя на сайте.

Так, прохладнее всего будет на Западе – в Закарпатской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях ожидается от +7 до +9 градусов Цельсия, ночью будет около нуля. В остальных областях западной части страны будет на градус теплее.

В центре страны, в том числе в Киеве, ожидается +12+14 градусов Цельсия, облачно. Аналогичная ситуация в северных областях.

Те же +12+14 градусов в Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областях.

Тем временем, самыми теплыми на территории страны будут традиционно Крым, Херсонская и Днепропетровская область – здесь будет до +16 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что после 8 марта в Украине возможно резкое похолодание, которое зайдет в страну с запада. Температура, по их мнению, может упасть до +5 градусов Цельсия.