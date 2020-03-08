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Это не столовая Рады: появилось видео, чем кормят бойцов ВСУ

воскресенье, 08 марта 2020, 08:30
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Фото: Facebook

С начала марта 2020 года все боевые части Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли на новую систему питания по каталогу продуктов, состоящего из 400 наименований.

Об этом сообщает Teleram-канал "Инсайдер UA".

"Кормить стали реально лучше, солдаты и офицеры довольны. Но изменение коснулось только боевых частей, в остальных все так же продолжают кормить слизью в виде каш и макаронов, мясом, которое можно жевать сутки из-за жесткости и т.д.", - сказано в сообщении.

Как заявляли в Минобороны, в боевых частях у военнослужащих появилась возможность выбирать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в Министерстве обороны Украины подтвердили, что призыв граждан Украины на срочную службу в 2020 году будет проходить планово, но в дальнейшем возможен отказ от этой обязанности.

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