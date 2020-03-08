RU  UA  EN

воскресенье, 8 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 марта

08:30
Это не столовая Рады: появилось видео, чем кормят бойцов ВСУ
08:24
Это такой кайф: Зеленский интересно высказался о праздновании 8 марта, видео
08:08
Лучшие поздравления с 8 Марта 2020 в прозе и видео
07:59
Под Хмельницким молодой военный погиб страшной смертью на службе
07:34
Появились фото блондинки, которой приписывают ликвидацию главаря боевиков "Гиви"
07:22
Пробили головой стекло: в Киеве военные попали в жуткое ДТП, фото и видео
06:54
Поздравляем коллег и друзей с юмором - креативные открытки и приколы к 8 марта Lime
06:24
Праздник с грозами: синоптики предупредили о погоде на 8 марта
05:27
Ученые приоткрыли тайну создания Вселенной: в чем суть открытия
04:22
Отряды Путина не дремлют: сети повеселило видео "магического" ритуала против коронавируса
03:19
Кличка "Ваниш": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР
01:22
Будни "русского мира": житель Крыма пропил "выручку" от памятника советскому солдату, фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Хмельницким молодой военный погиб страшной смертью на службе

воскресенье, 08 марта 2020, 07:59
переглянути новину українською

В субботу, 7 марта, в селе Цвитоха Славутского района (Хмельницкая область) покончил жизнь самоубийством солдат, который заступил на пост с оружием.

Об этом сообщили в Telegram-канале XM-inside со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сказано в сообщении, ЧП произошло в в военной части A1358. Солдат срочной службы, заступив на пост, выстрелом в голову покончил с собой.

Известно, что военнослужащий был 1999 года рождения, родом из Запорожья. На срочной службе он находился около полугода. Источник канала отмечает, что каких-либо предпосылок у парня для такого поступка не было.

Правоохранители и военная служба правопорядка выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в селе Голубовка (Днепропетровская область) во дворе собственного дома родители обнаружили 11-летнюю дочку, которая повесилась на дереве.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Высыхающий Крым: как оккупанты ведут полуостров к катастрофе

10 романтических локаций в Киеве для 8 марта: яркие фото

А небо плачет грозами: погода сделает свой подарок украинкам на 8 марта

Креативная паника: маски от коронавируса для собак, чудо-шляпы и отвары из Тибета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: