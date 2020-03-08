Под Хмельницким молодой военный погиб страшной смертью на службе

В субботу, 7 марта, в селе Цвитоха Славутского района (Хмельницкая область) покончил жизнь самоубийством солдат, который заступил на пост с оружием.

Об этом сообщили в Telegram-канале XM-inside со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сказано в сообщении, ЧП произошло в в военной части A1358. Солдат срочной службы, заступив на пост, выстрелом в голову покончил с собой.

Известно, что военнослужащий был 1999 года рождения, родом из Запорожья. На срочной службе он находился около полугода. Источник канала отмечает, что каких-либо предпосылок у парня для такого поступка не было.

Правоохранители и военная служба правопорядка выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в селе Голубовка (Днепропетровская область) во дворе собственного дома родители обнаружили 11-летнюю дочку, которая повесилась на дереве.