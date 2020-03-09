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Украинец рассказал, как наживаются на иностранцах в "Борисполе": фото

понедельник, 09 марта 2020, 03:10
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В международном аэропорту "Борисполь" нагло наживаются на иностранцах, которые по своим делам прилетают в Украину.

Об этом написал в Facebook второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродський.

"Нигде кроме Борисполя не чувствуешь такой огромной гордости за страну: 1. Покупают, из жалости к бедненьким иностранцам, проклятый доллар по 20 грн 05 коп! Но те иностранцы такие неблагодарные, чего-то очередь не занимают! 2. Зато американо с молоком и пончик обойдутся вам в 120 грн. Это чтобы уберечь вашу фигуру! Нам есть чем гордиться!!!" - написал он.

"На вокзалах и в аэропортах так по всему ЕС - курс невыгодный, бывает еще и туристам, в локациях для туристов, в обменниках другой курс "впаривают" чем местным", то время как в Борисполе будет хозяин, а не решалово и хапуги ... Стыд ", " Вдали от цивилизации! Работает исключительно решалово", - пишут в комментариях украинцы.

Как сообщал "Апостроф", аферисты в Украине используют панику из-за распространения нового смертельного коронавируса nCoV и предлагают приобрести недешевые "чудо-средства", чтобы предотвратить заражение.

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