В России мужчины в платьях и на каблуках устроили эпичную драку к 8 марта: видео

В Сочи (Россия) накануне женского праздника произошел необычный инцидент, мужчины, одетые в платья и туфли на каблуках, устроили потасовку с охранниками ТЦ.

Видео инцидента появилось в одной из запрещенных в Украине социальных сетей.

На кадрах видно, что трое парней, один из которых одет по-женски, дерутся с охранниками и даже одолевают их.

Правда, спустя некоторое время прибывают еще несколько охранников супермаркета, обеспечивая своей стороне численный перевес. Также к месту потасовки прибыли правоохранители, которые задержали участников драки.

По данным авторов, инцидент произошел в одном из торговых центов Сочи днем 7 марта.

Очевидцы утверждают, что все началось из-за конфликта охранников и переодетых мужчин, которые якобы пытались обворовать один из магазинов.

При этом они пытались "достучаться" к сознанию охранников, приводя аргументы о том, что праздник на носу, а денег на подарки нет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в российском городе Черкесск произошла массовая драка во время турнира по смешанным единоборствам.