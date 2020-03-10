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Коррупция у Нефедова победила: в СМИ рассказали о таможенной схеме с брендовыми вещами в Киеве

вторник, 10 марта 2020, 18:25
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Таможня под руководством Максима Нефьодова постоянно не выполняет плановые поступления по наполнению государственного бюджета – так, в 2019 году невыполнение составило 58 млрд грн, а за январь-февраль 2020 год - 14 млрд грн.

Об этом пишет "Антикор".

По мнению журналистов, председатель таможни Максим Нефьодов и его заместитель Денис Шендрик, который был назначен на должность на 5 лет бывшим премьер-министром Гончаруком, демонстрируют низкие показатели своей работы.

"(Допустим), что персонажи истории работают не на государство, а в первую очередь, на улучшение своего личного благосостояния, используя служебное положение. Дабы не быть голословными, возьмем, Киевскую таможню, возглавляемую Борисенко. Как сообщил источник на таможне, Борисенко с 7 февраля на своем посту находится незаконно, поэтому Шендрик "курирует" тему и напрямую раздаёт указания. В частности, по вопросу данных таможенных деклараций, он лично звонил Юрию Волошко, и.о. начальника отдела тарифов киевской таможни", - пишет издание.

Журналисты приводят пример с таможенным оформлением на Киевской таможне таких партий товаров: элитной парфюмерии, сумок и одежды мировых брендов, поступивших в адрес ООО "РАСАЛИС ТРЕЙД", которые в дальнейшем поступают в продажу в известную сеть магазинов "Санахант".

Если верить таможенной декларации сумки "Баленсиага" "зашли" по 35-45 евро, но в любом в магазине Киева они реализуются за 1-4 тысяч евро, стоимость "Батега Венето" указана в 22-40 евро, в продаже - от 1-3 тысячи евро, мужской джемпер "Кучинелли" стоимостью от 600 евро в магазинах, растомаживается по цене 39 евро, футболки "Фенди" за 12 евро в магазине от 500 евро и выше, бренд "Том Форд", если верить таможенным инвойсам будет за 14 евро за рубашку, но от 1 тысячи евро в магазине, костюм за 150 евро - от 5000. Таким образом, на 3000 единиц товара заявленная стоимость 71 тысяч евро, а фактически в 40-50 раз дороже и равно 3-3,5 млн евро партия. Такая же ситуация относительно корректировки стоимости подобных товаров произошла и по другой таможенной декларации. Исходя из приведенных фактов ясно, что ввезенные на таможенную территорию Украина вещи ООО "РАСАЛИС ТРЕЙД", согласно инвойсов № 08-02Н / 2020 и №14-02Н / 2020, в количестве 4978 единиц товара с заявленной стоимостью 130 373,00 евро не соответствует задекларированным ценам - реальная стоимость вещей в 40-50 раз выше и составляет 5-6,5 млн евро (135-175 млн грн).

На основании изложенного, журналисты делают вывод, что решение Киевской региональной таможней вынесено без полного и всестороннего анализа стоимости товаров, что оказывает негативное влияние на уровень налогообложения товаров и уплаты таможенных платежей в полном объеме в государственный бюджет Украины.

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