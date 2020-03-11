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Клиент НАПК: СМИ рассказали, какие квартиры не задекларировал экс-глава "Автодорог" Гриненко

среда, 11 марта 2020, 19:30
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Глава "Всеукраинской дорожной ассоциации" Артем Гриненко во время работы в ГАК "Автомобильные дороги Украины" в 2016-2017 смог заработать на 4 квартиры и забывал декларировать принадлежащее себе и жене имущество, поэтому может быть привлечен к ответственности Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Об этом пишет From-UA.

В СМИ утверждают, что Гриненко возглавлял ГАК "Автомобильные дороги Украины" по протекции народного депутата Артура Герасимова с июля 2016 по май 2017 года. До вступления в должность его расходы не соответствовали зарплате - доходы Гриненко с 2010 по 2014 год составляли в среднем около 1900 грн в месяц, а его жены Марины Сапегиной - около 3300 грн. Несмотря на это, в 2015, почти сразу после переезда в Киев, семья купила без кредита двухкомнатную квартиру на Позняках площадью 67,2 кв м стоимостью 1,274 млн грн.

На должности и. о. главы ГАК "Автодороги Украины", Гриненко подавал декларацию трижды - по итогам 2016 года, перед увольнением в 2017 году и после увольнения в 2018. Ни в одной из этих деклараций он не указал наличие у его жены Марины Сапегиной имущества - двухкомнатной квартиры в Лисичанске на улице Калинина.

Аналогично поступил сам Артем Гриненко с земельным участком в Ясиноватском районе Донецкой области (подконтрольное Украине с. Первомайское), который исчез из последней декларации, не превратившись в доходы декларанта.

Также журналистам удалось выяснить, что с 2016 по 2019 год Гриненко пользовался квартирой в Киеве в районе Нивок. В декларации не указана и машина Volvo XC60 стоимостью около $40 тыс, записанная на отца, которой регулярно пользовались Гриненко с супругой.

Еще одно незадекларированное приобретение - квартира в ЖК "Покровский посад" возле посольства Азербайджана. Оказалось, что это жилье площадью 122 кв м и стоимостью 5,111 млн грн Гриненко приобрели в мае 2017 года, когда Артем только уволился с "Автодорог". Собственником его стала домработница Гриненко, прописанная в Донецке. После покупки квартиры, она выписала на супругов доверенность с правом отчуждать квартиру на Глубочицкой.

По аналогичной схеме оформили квартиру в ЖК "Академ-парк" по просп. Вернадского, 24 на жительницу Макеевки. Жилье купили в 2016 году, когда Гриненко "зашел" в "Автодороги", а в 2017-2018 его мать, Любовь Гриненко, пыталась это жилье продать через интернет. Также на мать Артем Гриненко оформил жилье по ул. Герцена, 35 в Киеве в районе КИМО в ЖК "Герцен-парк" площадью 68 кв м в марте 2017 года (сын продолжал работать в госкомпании). И избежал декларирования.

Таким образом после завершения карьеры в ГАК "Автомобильные дороги Украины" Артем Гриненко должен был пояснить происхождение имущества на почти $400 тыс (4 квартиры и авто в пользовании), а также объяснить недекларирование земельного участка под Донецком и квартиры жены в Лисичанске.

Уголовный кодекс предусматривает наказание за недостоверное декларирование в виде тюремного срока до 2 лет. Также можно начинать досудебное расследование по ст. 364 "злоупотребление властью или служебным положением" (до 6 лет лишения свободы), говорится в материале.

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