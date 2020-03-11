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"Золотая" туалетная бумага и коронавирус: в сети делятся фото "зачищенных" магазинов в разных странах

среда, 11 марта 2020, 00:08
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Фото: Австралия/соцсети

По всему миру эпидемия коронавируса, пришедшая из Китая, привела к многочисленным очередям в супермаркетах, отсутствию продуктов первой необходимости и продаже туалетной бумаге по стоимости золота.

Соответствующие фото и видео публикуют в соцсетях.

В частности, в Австралии в масмаркетах оказались пустующими полки не только с продуктами, но и стеллажи с туалетной бумагой.

В тоже время, продавцы не теряют время и пытаются нажиться на паникерах, которые обнесли полки подчистую.

Например, средство личной гигиены первой необходимости, туалетную бумагу, все же можно купить, но по баснословной цене – за 24 тысячи долларов – дороже золота.

Пустуют полки в супермаркетах Лондона (Великобритания),

Вены (Австрия)

и Йоханнесбурга (ЮАР). Здесь также расхватали все антисептики, мыло и другие средства личной гигиены.

Такая же ситуация наблюдается и в Мадриде (Испания). Правда здесь, пустыми оказались полки супермаркетов с продукцией низкого и среднего ценового сегмента, а вот в супермаркетах с более высокими ценами продукты купить не проблематично.

Как сообщалось, по состоянию на вечер вторника, 10 марта, Италия остается лидером по количеству заболевших коронавирусом. Подробнее о ситуации в стране на данный момент, читайте в материале "Апострофа": Число заболевших перевалило за 10 000: фото, видео и свежие данные про коронавирус в Италии.

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