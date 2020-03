"Золотая" туалетная бумага и коронавирус: в сети делятся фото "зачищенных" магазинов в разных странах

По всему миру эпидемия коронавируса, пришедшая из Китая, привела к многочисленным очередям в супермаркетах, отсутствию продуктов первой необходимости и продаже туалетной бумаге по стоимости золота.

Соответствующие фото и видео публикуют в соцсетях.

В частности, в Австралии в масмаркетах оказались пустующими полки не только с продуктами, но и стеллажи с туалетной бумагой.

Finally it’s mine LOL. Got to Coles Macquarie Centre NSW just as they restocked around 6pm Mon 9 Mar. #toiletpaperwars #toiletpaperpanic #ToiletPaperApocalypse #coronavirus #coronavirusaus #coronavirusaustralia #panicbuying #Coles pic.twitter.com/cTeVqAAF1u

В тоже время, продавцы не теряют время и пытаются нажиться на паникерах, которые обнесли полки подчистую.

Still no #toiletpaper or #tissue at North Rocks Coles today (10 Mar 20) around 2.40pm. Better luck next time. #toiletpapershortage #ToiletPaperApocalypse #toiletpaperpanic #coronavirus #coronavirusaustralia #CoronavirusOutbreak #CoronaVirusUpdate #panicbuying pic.twitter.com/wgzwqMOlmZ