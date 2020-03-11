Украину накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на 11 марта

В среду, 11 марта, в Украине в большей части областей ожидаются дожди, при этом будет достаточно тепло.

Об этом говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, согласно прогнозу синоптиков, осадки в виде дождей ожидаются в следующих областях: Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской и ряде остальных на севере, западе и востоке страны. Самые сильные дожди будут в районе города Ужгород. Также здесь ожидается сильный ветер до 12 м/с.

Температура воздуха в дождливых областях ожидается от 8 до 12 градусов тепла на Западе и от 10 до 13 – на Востоке страны. В Киеве ждут 9-11 градусов Цельсия.

Тем временем, по сообщению Гидрометцентра, в городах Кропивницкий, Запорожье, Николаев, Одесса, а также в Крыму ожидается теплых 11-15 градусов, без осадков, облачно, однако также ветер.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщали, что в Украине до середины марта ожидается потепление, однако вероятны и осадки.