Кровь реками полилась по улицам: в Аргентине произошло жуткое ЧП, видео

В Аргентине произошло жуткое, на улицы одного из кварталов Буэнос-Айреса вылилось тысячи литров крови.

Об этом сообщает Daily Storm.

ЧП произошло после аварии на скотобойне.

Местные и раньше жаловались на зловоние, а после ЧП дышать стало вообще невыносимо.

Впрочем, чиновники быстро отчитались об уборке, и сказали что на месте происшествия все в пределах санитарных норм.

Люди же утверждают, что кровь оттерли только на больших улицах, а к маленьким даже не притрагивались.

Как сообщал "Апостроф" в столице Беларуси Минске неизвестные вылили краску на памятник российскому писателю Александру Пушкину. Там руки памятника облили красной краской. Обычно такой цвет символизирует цвет крови.