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В Украине будет жара, но с дождями: прогноз погоды на 12 марта

четверг, 12 марта 2020, 06:20
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Фото: Facebook

12 марта в Украине будет солнечная погода, но в некоторых областях синоптики прогнозируют осадки в виде дождей.

По данным Укргидрометцентра, на юге, востоке и в центральных областях будет тепло, вплоть до 18 градусов тепла днем. Теплее всего будет в Николаевской области.

А вот в западных регионах синоптики прогнозируют дожди, которые будут идти как днем, так и ночью.

В Киеве 12 марта днем ожидается до 15 градусов тепла, ночью - до шести градусов с отметкой плюс. Также синоптики ожидают, что ночью в столице Украины пойдет дождь.

Ранее "Апостроф" сообщал, что синоптики прогнозируют холодное и дождливое лето в 2020 году в Украине: при этом, одни уверены, что его стоит ждать уже в мае, другие не столь оптимистичны и прогнозируют тепло только к августу.

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