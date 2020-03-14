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Боевики подло атаковали ВСУ на Донбассе: в штабе сделали срочное заявление

суббота, 14 марта 2020, 00:17
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В пятницу, 13 марта, террористы обстреляли позиции украинских защитников в районе Крымского Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В результате обстрела боевиков, один украинский военнослужащий получил ранения.

Противник вел огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате один боец ВСУ получил касательное осколочное ранение головы.

Его эвакуировали в военный госпиталь, где ему оказали необходимую помощь.

Украинские военнослужащие нанесли ответный удар по террористам.

"Такие действия очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться мирных договоренностей", - отметили в штабе ООС.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали фото последствий обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле поселка Пески на Донбассе, в результате которого был поврежденармейский автомобиль и погиб один украинский военный.

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