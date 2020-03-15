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Почувствуйте разницу: в сети сравнили фото акций в Киеве и Москве

воскресенье, 15 марта 2020, 03:32
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В интернете сравнили акции, которые прошли 14 марта в Киеве и также в Москве.

Об этом сообщает на Twitter-странице пользователь сети под ником Vitauskas_A.

Он предложил сравнить протесты в Украине и России: "Две страны, две акции протеста. Украина и Россия сегодня. Как говорится, почувствуйте разницу".

"А потом российская "оппозиция" удивляется: почему же она не может победить режим чекистского карлика? Действительно, загадка...", - написал он и опубликовал фотографии.

На снимках видно, что в Киеве на акцию вышли намного больше людей.

А в Москве протестующих задерживает полиция.

Напмоним, 14 марта, когда в Украине отмечается День украинских добровольцев, в Киеве прошел Марш патриотов. В шествии приняли участие ветераны российско-украинской войны, волонтеры и другие активисты.

Как сообщал "Апостроф", участники Марша пришли под стены Офиса президента Украины на улице Банковой, чтобы озвучить требования к власти.

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