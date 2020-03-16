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От минуса в плюс: синоптики удивили прогнозом погоды в Украине, карта

понедельник, 16 марта 2020, 09:24
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Фото: Фото из открытых источников

В понедельник, 16 марта, в Украине температура воздуха днем будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, хотя ночью градусники показывали минусовые температуры.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Больше всего теплее днем 16 марта будет в западных областях. Прогнозируется, что температура воздуха там будет 8 до 12 градусов тепла.

По всей же остальной территории Украины столбики термометра днем не будут подниматься выше 8 градусов. В некоторых областях, например в Сумской, Черниговской, Полтавской, максимально ожидается 6 градусов тепла.

Что касается вторника, 17 марта, в Украине уже вернется тепло. Днем температура воздуха поднимется до показателей +9…+11, а местами даже до +13.

Как сообщалось, ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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