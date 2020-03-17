В семье умершего фермера рассказали о попытках рейдеров украсть его землю: видео

Жительница Киевской области вынуждена охранять могилу своего умершего сына - она считает, что злоумышленники могут уничтожить его тело, чтобы завладеть землей.

Об этом говорится в сюжете программы "Чрезвычайные новости", передает "Главком".

Зинаида Адамовна после внезапной смерти 39-летнего сына унаследовала от него фермерское хозяйство вместе с дорогой землей под Киевом. Однако когда женщина пришла в себя после трагедии и решила переоформить бумаги, выяснилось, что участок продан.

"Оказывается, мой сын через год после смерти "продал" землю. В паспорт, который предоставили при продаже, вклеено фото совсем другого человека, которого я никогда в жизни не видела", - рассказала женщина.

Покупатели земли - новосозданная столичная компания с названием, очень похожим на фермерское хозяйство умершего Евгения Кондратенко. После проигрышей в судах рейдеры продолжают настаивать: землю купили у живого человека, который инсценировал свою смерть и сейчас скрывается.

"Мне кажется, это какой-то сценарий сумасшедшего режиссера. Шокирует кощунство этих людей, доказывающих следователям, что человек, который уже три года как мертв, на самом деле жив, и продал землю", - рассказал Владимир, брат основателя фермерского хозяйства.

"Договор купли-продажи, который удостоверял переход права собственности, признан недействительным. На тот момент в реестре актов гражданского состояния уже содержалась информация о том, что Кондратенко Евгений уже умер", - отметила Семена Грапенюк, адвокат семьи фермера.

Родные умершего подозревают, что рейдеры пойдут на все ради дорогой земли на берегу Днепра. Они опасаются, что злоумышленники намерены выкопать гроб с телом Евгения и уничтожить остатки, чтобы доказать свою версию. Мать и друзья умершего в данный момент дежурят у могилы.