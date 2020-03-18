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Наступает настоящая весна: синоптики рассказали о новом потеплении

среда, 18 марта 2020, 06:20
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Потепление в Украине Фото: Скриншот

В среду, 18 марта, в Украине ожидается очередное небольшое потепление, осадков не ожидается.

Об этом сообщили на сайте украинского гидрометцентра.

Так, согласно сообщению синоптиков, самыми теплыми будут западные регионы страны – тут от 10 до 15 градусов Цельсия, в Ужгороде температура будет самой высокой по стране – 13-15 градусов.

В центре и на севере страны – от 8 до 11 градусов, облачно, но никаких осадков. Примерно аналогичная погода ожидается 18 марта и в восточных областях.

На юге – в Херсонской, Одесской и Николаевской области, а также в Крыму ожидается от 8 до 11 градусов.

Тем временем, в центральных областях, на востоке и на юге по ночам ожидаются заморозки, температура снизится до -4 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики уведомили о похолодании к концу недели, 21-22 марта. Отмечается также, что в отдельных областях страны возможен мокрый снег.

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