Пустые улицы и ТРЦ: эксклюзивные фото и видео карантина в центре Киева

Из-за тотального карантина в Киеве в центре практически нет людей.
Фото и видео сделал корреспондент "Апострофа".
Пустуют площади и улицы, детские площадки и ТРЦ. Так как с 17 марта закрыто метро, то не все могут добраться до центра. Небольшое количество гуляющих, вероятно, местные жители.
А в торговых центрах тем временем закрыты магазины и фудкорты. Например, в "Метрограде" можно заметить всего несколько человек. Они пользуются ТРЦ как переходом.
Напомним, известный украинский врач Евгений Комаровский дал советы молодым мамам, которые боятся выходить со своими детьми на улицу во время карантина.
Как сообщал "Апостроф", 18 марта в Киевской области из-за коронавируса, случаи которого выявили в области, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.