Пустые улицы и ТРЦ: эксклюзивные фото и видео карантина в центре Киева

Из-за тотального карантина в Киеве в центре практически нет людей.

Фото и видео сделал корреспондент "Апострофа".

Пустуют площади и улицы, детские площадки и ТРЦ. Так как с 17 марта закрыто метро, то не все могут добраться до центра. Небольшое количество гуляющих, вероятно, местные жители.

А в торговых центрах тем временем закрыты магазины и фудкорты. Например, в "Метрограде" можно заметить всего несколько человек. Они пользуются ТРЦ как переходом.

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Напомним, известный украинский врач Евгений Комаровский дал советы молодым мамам, которые боятся выходить со своими детьми на улицу во время карантина.

Как сообщал "Апостроф", 18 марта в Киевской области из-за коронавируса, случаи которого выявили в области, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.