Что нужно для эффективной борьбы с коронавирусом в Украине: названы ключевые моменты

Для замедления распространения COVID-19 в Украине и уменьшения негативных последствий экономического кризиса следует создать совместные антикризисные штабы представителей власти и аналитических центров, ученых и экспертов страны.

Об этом сообщается в заявлении Международного центра перспективных исследований.

Отмечается, что штабов должно быть несколько: социально-экономический при Кабмине - для разработки мероприятий по предотвращению ухудшения социально-экономической ситуации в стране и для стимулирования экономического развития, политический при Офисе президента - для обеспечения инклюзивного национального диалога по ключевым вопросам, в том числе - по конфликту на Донбассе.

"Власть сможет задействовать экспертные и интеллектуальные ресурсы общественного сектора и повысить доверие общества к сложным решениям, которые принимаются для преодоления кризисной ситуации", - отмечается в заявлении.

Эксперты отмечают, что несмотря на введенные властями меры безопасности, часть украинцев критически воспринимает действия по борьбе с распространением вируса. На это влияет как минимум сниженное доверие к институтам.

"Отсутствие эффективной коммуникации между обществом и властью - это проблема № 1. Это касается не только борьбы с пандемией, но и изменений в Конституцию, рынка земли, конфликта на Донбассе и т.п. Угроза коронавируса глубже чем влияние на здоровье украинцев, она лежит в плоскости экономики. Сложная экономическая ситуация неизбежно отразиться и на других сферах", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, антикризисные центры при высших органах власти должны осуществлять экспертизу оценки проблем и выработки решений в таких вопросах: занятости населения в период карантина, замедление распространения коронавируса, урегулирование конфликта на Донбассе.

"Это будет способствовать внедрению новых правил игры в треугольнике "власть-общественность-бизнес", участия сторон в процессе разработки публичных решений, построении партнерских отношениях между государственным аппаратом, общественными институтами и бизнес-структурами", - говорится в заявлении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что 16 марта, президентВладимир Зеленский собирал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. О целях встречи не сообщалось.