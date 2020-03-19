В БФ Вадима Новинского рассказали о начале акции гуманитарной помощи на время карантина

Благотворительный фонд Вадима Новинского начал всеукраинскую акцию гуманитарной помощи ветеранам ВОВ, участникам боевых действий, ветеранам труда, людям с инвалидностью.

Об этом сообщил директор фонда Дмитрий Сергеев, передает пресс-служба фонда в Facebook.

"Помощь нашим уважаемым героям, тем, кто освобождал нашу землю от фашизма — одно из важнейший направлений работы фонда. По личному поручению его основателя — Вадима Новинского — во всех регионах нашего присутствия организованы поставки продуктов питания первой необходимости, чтобы облегчить период карантина для этих людей и по возможности снизить для них необходимость идти в магазины. В сотрудничестве с местными ветеранскими организациями мы разработали планы адресной доставки пакетов с продовольствием на дом, и с утра 18 марта началась доставка", - сообщил он.

Первыми регионами, в которых стартовал проект, стали Киев и Киевская область. В ближайшие дни к ним присоединятся подразделения фонда в Херсонской, Николаевской, Одесской и Донецкой областях.

Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы основан в сентябре 2008 года для реализации благотворительных инициатив компании "Смарт-Холдинг", главным акционером которой является Вадим Новинский. В Фонде уточнили, что оказывают благотворительную поддержку, "направленную на воспитание будущего поколения на основах православной веры, укрепление семьи и повышение ее роли в обществе, поддерживают проекты в сферах духовно-просветительской деятельности, образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта. Миссия Фонда - способствовать процветанию общества, развивая его культуру и духовность".