Перевозка вирусов оптом: появилось пугающее фото из Крыма

Несмотря на пандемию коронавируса, из-за которого в Украине отменили движение поездов, в аннексированном Россией Крыму железнодорожное сообщение работает в обычном режиме.

Соответствующее фото опубликовала блогер под RoksolanaToday&Крым25%.

"Перевозка вирусов из Залесья в Крым. Оптом", - говорится в сообщении.

На кадрах видно проводников, лица которых скрывают маски. НО несмотря на угрозу заражения коронавирусом, они продолжают работать.

"Сколько раз я отсюда ездил в Киев... Всегда поезд забит был под завязку..." – комментируют кадры в сети.

Как сообщалось, ранее в аннексированном Крыму забили тревогу из-за новой проблемы с Керченским мостом, которая возникла в связи с коронавирусом.

А подробнее о том, как живет оккупационный Донецк в эпоху коронавируса, читайте в материале "Апострофа": Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса.