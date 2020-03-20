RU  UA  EN

пятница, 20 марта
  • НБУ:USD 27.60
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 марта

03:23
Перевозка вирусов оптом: появилось пугающее фото из Крыма
02:19
Любовь против коронавируса: молодая пара устроила в Киеве необычную свадьбу, фото
01:22
Под Киевом на улицах появились "пришельцы" в спецкостюмах: видео
00:08
На Буковине коронавирус заразил еще 5 человек

19 марта

23:44
В Украине могут ужесточить карантин из-за коронавируса
23:15
ВСУ понесли потери на Донбассе: солдат погиб от пули снайпера
22:52
Похоже на 2014-й: стало известно об упаднических настроениях в оккупированном Донецке из-за коронавируса
22:25
В Житомире разразился громкий скандал из-за зараженного коронавирусом
21:54
Три жертвы от коронавируса в Украине: что о них известно
21:28
Скрутили турки: появились видео с украинками, застрявшими в аэропорту Стамбула
21:00
Коронавирус под Днепром: появились первые подробности о зараженных
20:41
Не дождалась теста: в Украине новая жертва коронавируса
Все новости

Перевозка вирусов оптом: появилось пугающее фото из Крыма

пятница, 20 марта 2020, 03:23
переглянути новину українською

Несмотря на пандемию коронавируса, из-за которого в Украине отменили движение поездов, в аннексированном Россией Крыму железнодорожное сообщение работает в обычном режиме.

Соответствующее фото опубликовала блогер под RoksolanaToday&Крым25%.

"Перевозка вирусов из Залесья в Крым. Оптом", - говорится в сообщении.

На кадрах видно проводников, лица которых скрывают маски. НО несмотря на угрозу заражения коронавирусом, они продолжают работать.

"Сколько раз я отсюда ездил в Киев... Всегда поезд забит был под завязку..." – комментируют кадры в сети.

Как сообщалось, ранее в аннексированном Крыму забили тревогу из-за новой проблемы с Керченским мостом, которая возникла в связи с коронавирусом.

А подробнее о том, как живет оккупационный Донецк в эпоху коронавируса, читайте в материале "Апострофа": Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса.

Фотогалереи

Все
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру

Читайте также

Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса

Обвал экономики, миллионы умерших и конец Трампа: с чем останется мир после пандемии коронавируса

Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус

Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: