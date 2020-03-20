Сумасшедший дом: на украинском телеканале вновь оконфузились с обращением Зеленского

Телеканал ICTV снова ошибся с титром во время трансляции обращения президента Украины Владимира Зеленского – теперь обращение главы государства подписали титром "Х/ф "Сумасшедший дом".
Об этом рассказал у себя на канале в Telegramнародный депутат Украины Алексей Гончаренко.
По всей видимости, режиссеры не успели сменить титр на экране, когда включили обращение президента в то время, как в сетке вещания был заявлен художественный фильм.
"На ICTV опять обращение президента с намеком. Сумасшедший дом какой-то", - прокомментировал конфуз депутат.
Как сообщал "Апостроф", ранее канал ICTV во время трансляции обращения президента Украины Владимира Зеленского к украинцам по поводу пандемии коронавируса запустил титры из криминального сериала, а затем из телепередачи.