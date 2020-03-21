Толпы народа и скрининг в спецкостюмах: фото ажиотажа в Киеве в популярном супермаркете

В Киеве, где будут прекращены пассажирские перевозки в общественном транспорте, в одном из популярных супермаркетов заметили странный ажиотаж, там собралось очень много людей.

Соответствующие фото и видео "Апострофу" прислал читатель.

На фотографиях видно, что в магазине очень много людей, на кассах очереди, а на парковке практически не осталось свободного места. Что именно покупали украинцы и почему такой ажиотаж неизвестно, наверное из-за карантина люди решили массово закупить товары.

Отметим, что все это происходит тогда, когда во всем мире вспыхнула пандемия коронавируса и в Украине усилили меры карантина, власть настоятельно просит оставаться дома и без особой надобности не выходить из дома.

А на видео демонстрируют, что всем, кто входит в магазин, в целях безопасности, измеряют температуру..

Как ранее сообщал "Апостроф", министр внутренних дел Арсен Аваков ранее сообщил, что в Киеве будут прекращены пассажирские перевозки для всех жителей, за исключением сотрудников экстренных служб аптек и продуктовых магазинов. По его словам, такие ограничения должны были ввести уже в воскресенье, 22 марта.

Напомним, что утром 21 марта в Киеве из-за карантинных мер продолжался коллапс с общественным транспортом. На остановках собирались большие очереди, люди ждали транспорт 40-50 минут.