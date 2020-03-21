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В Одессе наблюдали необычное природное явление и сделали сказочные фото

суббота, 21 марта 2020, 07:52
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В Одессе 20 марта наблюдали необычное явление - облака словно разделили небо на части.

Снимки опубликовала одна из жительниц города в Twitter.

"Очень красивое природное явление было в Одессе. Природа постаралась в честь равноденствия", - говорится в подписи.

"Чудесно", "Необычно", "Обалденно", - пишут комментаторы.

Напомним, в прошлом году в небе над Киевом заметили необычное зрелище, напоминающее цунами.

Как сообщал "Апостроф", в начале года в заснеженных украинских Карпатах засняли "огненное" небо.

В феврале в России зафиксировали интересное атмосферное явление, которое называется субсолнце. Явление вызвано отражением солнечного света от многочисленных крошечных ледяных кристаллов в атмосфере и представляет собой вытянутое яркое пятно ниже линии горизонта при наблюдениях в горах или с борта самолета.

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