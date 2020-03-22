Как за минуту сделать маску против коронавируса: видео

В сети на видео показали как за минуту сделать защитную маску, дефицит которых возник в Украине из-за коронавируса, в домашних условиях.
Об этом сообщает just amazing в Twitter.
Для того, чтобы изготовить в домашних условиях маску нужны обычные влажные салфетки.
На видео видно, что женщина достает две салфетки из пачки. Сгибает края, чтобы сделать надрезы для ух.
Потом разворачивает и одевает по очереди на лицо.
Diy mask pic.twitter.com/4mBeziFcfB— just amazing (@idiotsoncctv) March 18, 2020
Как сообщал "Апостроф", специалисты и медики ответили на вопросы, в каких случаях маска необходима. Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медицинские маски не помогают обезопасить себя от заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией.
А тем временем на Донбассе Россия запретила ввоз марли в ДНР для изготовления масок из-за пандемии коронавируса. Но пока в Донецке сохраняется относительно спокойная обстановка