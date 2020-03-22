Как за минуту сделать маску против коронавируса: видео

В сети на видео показали как за минуту сделать защитную маску, дефицит которых возник в Украине из-за коронавируса, в домашних условиях.

Об этом сообщает just amazing в Twitter.

Для того, чтобы изготовить в домашних условиях маску нужны обычные влажные салфетки.

На видео видно, что женщина достает две салфетки из пачки. Сгибает края, чтобы сделать надрезы для ух.

Потом разворачивает и одевает по очереди на лицо.

Как сообщал "Апостроф", специалисты и медики ответили на вопросы, в каких случаях маска необходима. Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медицинские маски не помогают обезопасить себя от заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

А тем временем на Донбассе Россия запретила ввоз марли в ДНР для изготовления масок из-за пандемии коронавируса. Но пока в Донецке сохраняется относительно спокойная обстановка