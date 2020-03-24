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Коронавирус в Украине: в числе новых зараженных оказалось много детей

вторник, 24 марта 2020, 16:55
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В Черновицкой области коронавирус Covid-19 зафиксировали еще у 13 человек, среди них шестеро детей.

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Об этом сообщает заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Среди подтвержденных сегодня 13 случаев заболевания коронавирусом - шестеро детей. Состояние их не сложное. Вообще все дети, больные коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Только новые дети, которые в течение последних суток к нам поступили с подозрением на Covid-19, они имеют температуру. А у тех детей, у которых подтвердился этот вирус, уже нет повышенной температуры. Лечение детей показывает, что в течение первых суток после госпитализации температура держится высокой, а затем лихорадка спадает и они получают уже лечение в несложной форме", - сказала Гусак.

Она подчеркнула, что из шести больных детей, у которых сегодня подтвердили коронавирус, четверо госпитализированы, а двое проходят амбулаторное лечение дома.

"Двое из этих детей - это контактные лица ранее подтвержденного случая, а другие дети - это уже родственники лиц, вернувшихся из стран, где подтвержден Covid-19", - добавила чиновница.

Как сообщал "Апостроф", украинка Елизавета Романчук, у которой было подозрение на смертельный коронавирус, детально рассказала о времени, которое провела в Александровской больнице в Киеве.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не планируют введение чрезвычайного положения.

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